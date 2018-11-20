Держрибагентство: відомості про затримання Росією українських рибалок відсутні

Державне агентство рибного господарства Україною не має інформації про затримання Росією українського рибальського судна в Азовському морі.

«Відомості щодо затримання саме українського рибальського судна у Державного агентства рибного господарства України відсутні. Разом з тим, за попередньою інформацією, рибальське судно вийшло в море із непідконтрольної території, а саме з міста Новоазовська Донецької області», – заявили в Держрибагенстві.

За даними відомства, документального засвідчення, що затримане російською прикордонною службою рибальське судно є суб’єктом господарювання, який здійснює свою рибогосподарську діяльність згідно з законодавством України, немає.

19 листопада російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на прикордонну службу Федеральної служби безпеки Росії заявило про затримання українських рибалок і вилучення в них 240 кілограмів риби. За даними ЗМІ, рибаків відвезли в порт російського міста Єйськ.

Представник Державної прикордонної служби України заявив, що не має офіційного підтвердження інформації про затримання російськими прикордонниками українських рибалок в Азовському морі.

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