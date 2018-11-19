ДПСУ не має офіційного підтвердження даних про затримання Росією українських рибалок

Державна прикордонна служба України не має офіційного підтвердження інформації про затримання російськими прикордонниками українських рибалок в Азовському морі, заявив Радіо Свобода представник прес-служби ДПСУ Андрій Демченко.

«Державна прикордонна служба відслідковує цю інформацію, яка з’явилася в російських ЗМІ з посиланням на російських прикордонників про начебто затримання українських рибалок. Офіційного підтвердження цієї події ми не маємо, але усіма наявними засобами, які є в нас, разом з іншими структурами ми відслідковуємо ці дані», – сказав Демченко.

Він зазначив, що українські правоохоронці хочуть встановити обставини ймовірного затримання рибалок і з’ясувати дату цієї події.

«У той же час можу сказати, що зважаючи на район, який був зазначений у матеріалі про затримання рибалок, не виключено, що вони могли вийти з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької області, зокрема в районі населеного пункту Новоазовськ», – додав Демченко.

19 листопада російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на прикордонну службу Федеральної служби безпеки Росії заявило про затримання українських рибалок і вилучення в них 240 кілограмів риби. За даними ЗМІ, рибаків відвезли в порт російського міста Ейськ.

Раніше цього року українські й російські прикордонники кілька разів затримували рибалок.

Зокрема, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

30 жовтня офіс уповноваженого Росії з прав людини повідомляв, що моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок.

У відповідь Україна заявила, що це був не обмін: «те, що окупанти відпустили затриманих громадян України, є природньо, оскільки їх нема в чому звинуватити». У прикордонній службі зазначили, що «невідомо, з яких причин моряки «Норда» забажали поїхати додому саме сьогодні, адже вони це могли зробити ще кілька місяців тому».

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