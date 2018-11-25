Російський корабель пішов на таран українського буксира – ВМС (фото)

Прикордонний сторожовий корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксира, заявляють у Військово-морських силах України.

Згідно з повідомленням, вранці 25 листопада два броньовані артилерійські катери і рейдовий буксир ВМС України в Азовському морі здійснювали перехід з порту Одеси до Маріуполя.

Щоб забезпечити безпеку судноплавства, ВМС поінформували про перехід завчасно, однак все одно зіткнулися з ворожими діями російських кораблів, стверджує прес-служба.

«Прикордонні кораблі Росії – прикордонні катери типу «Соболь», прикордонний сторожовий корабель «Дон», катери типу «Мангуст», малий протичовновий корабель «Суздалец» – здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Прикордонний корабель «Дон» здійснив таран нашого рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик», – повідомляють у ВМС.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.