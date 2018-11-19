Порошенко: ЄС посилить допомогу на розвиток Приазов’я

Рада Європейського союзу вирішила посилити допомогу Україні на розвиток Приазов’я, повідомив президент Петро Порошенко.

«Вітаю результати сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, які підтвердили пріоритетну увагу ЄС до підтримки України у відсічі російської агресії та відновленні територіальної цілісності й суверенітету нашої держави. Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов’я», – написав Порошенко у Facebook 19 листопада.

У чому полягатиме ця допомога, він не уточнив.

Читайте також: Чи будуть нові санкції ЄС щодо Росії через Азовське море, поки невідомо – Лайчак

Міністри закордонних справ й оборони країн ЄС сьогодні зібралися у Брюсселі для обговорення низки безпекових питань, включно із ситуацією в східній Україні і в Азовському морі.

Голова дипломатичної служби співдружності Федеріка Моґеріні після зустрічі заявила, що ЄС готує допомогу районам, яким Росія незаконними діями в Азові завдала шкоди. Моґеріні висловила сподівання, що порушення Росії в Азові «будуть припинені», але про санкції, за її словами, ще не йдеться.

За останні місяці напруженість між Україною та Росією посилилася, зокрема, на тлі активної російської військової присутності у Азовському морі, запуску кримського мосту й блокування морського торговельного руху. Це, та нещодавні псевдовибори, які європейською співдружністю були оголошені нелегітимними, змусило внести до порядку денного нинішньої зустрічі дипломатів у Брюсселі «українське питання». Проблема Азова на столі переговорів європейських міністрів фігурує вперше, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!