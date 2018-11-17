У Росії заявили, що захищатимуть росіян, якщо Україна захопить кораблі в Азовському морі

У Росії заявили, що вживатимуть заходів для захисту російських кораблів, що перетинають Азовське море, якщо Україна зупинить або захопить будь-який з них.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам на прес-конференції 16 листопада, що Росія вживатиме заходів для захисту російського бізнесу, матросів чи інших людей, якщо це буде необхідно.

Він сказав, що «ситуацію уважно відстежують», не надавши додаткових відомостей. Пєсков зазначив, що будь-які вжиті заходи будуть відповідати міжнародному морському законодавству.

15 листопада помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, що Україна заарештувала або запровадила інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму. Однак незрозуміло, скільки з цих кораблів було російських.

«Це все судна, які порушили законодавство України, відвідуючи порти Криму», – сказав Слободян.

Пєсков зазначив, що російські прикордонники також повинні зупиняти та перевіряти українські судна в Азовському морі. Він стверджує, що такі перевірки «дозволені», згідно з міжнародним правом, і відбуваються «у суворій відповідності до закону».

Представник Держприкордонслужби України зазначив, що в порти анексованого Криму з 2014 року зайшли понад 940 іноземних суден, і значну частину з них складають російські судна, які обслуговують закриті порти.

Член комітету з оборони та безпеки російської Ради федерації Франц Клінцевич 16 листопада заявив, що Росія може «за хвилини» закрити Азовське море для українських суден у відповідь на затримання російських кораблів.

«Неважливо, мова йде про затримання російських кораблів чи кораблів іноземних держав, – сказав він. – Україна сама розриває угоду щодо Азовського моря, від чого тільки вона й постраждає».

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін раніше заявив, що Київ, який планує створити військово-морську базу в Бердянську, загострює напруженість в Азовському морі.

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У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини мосту, Росія перемістила військові кораблі до Азовського моря, заявляючи про необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта. Відтоді Росія затримала понад півтори сотні українських та іноземних торговельних кораблів і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.

12 жовтня президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про захист національних інтересів у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило раніше, що в жовтні в порти анексованого Криму зайшли 20 танкерів і вантажних суден-порушників.

19 лютого 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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