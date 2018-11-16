«Росія все більше розуміє, що впоратися з Україною буде неможливо» – військовий експерт

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Бузаров, експерт-міжнародник; Олександр Моцик, посол України у США у 2010–2015 роках; Олег Жданов, військовий експерт.

Делегація України на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним 16 листопад у Вашингтоні взяла участь у засіданні комісії стратегічного партнерства України та США. Вперше така комісія збиралася у 2009 році. Зараз Україна сподівається дати їй нове життя. Раніше посол України у США Валерій Чалий заявив, що розглядатимуться три блоки питань: «безпека і протидія російській агресії, енергетика і економіка, а також гуманітарні питання».

Віталій Портников: Пане Бузаров, ця комісія – це процедура чи якась нова якість взаємин?

Україна і США працюють у новому форматі і на новому рівні

​Андрій Бузаров (переклад): Це підтвердження тих відносин, які зараз існують між США і Україною. Це важливий крок перш за все з боку США і України. На сьогодні підтверджуємо перед 2019 роком (він дуже важливий – запланована частина асигнувань з боку американського бюджету на військово-технічний розвиток української армії і так далі), що працюватимемо у новому форматі і на новому рівні. США шукають нових шляхів інтенсифікації відносин з Україною. Тобто стратегічно ми не є партнерами США – нам необхідно виробити формулу співпраці з американцями поза НАТО.

Нещодавно приїжджав Рік Перрі, міністр енергетики США. Він був не годину, не дві, а кілька днів! Фактично демонстративно показав, що енергетична сфера є надважливою для України і США, з точки зору взаємних інвестицій, перш за все американських. Перетворення України у такий собі «техаський хаб» залежить перш за все від США.

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Бачимо підтримку американців не тільки по «Джавелінах», а й по будівництву воєнних об’єктів в Очакові... Переконаний: нам розширять види озброєнь

В ситуації загострення ситуації в Азовському морі нам особливо важлива підтримка міжнародної спільноти. Азовське море буде третьою точкою кипіння між Україною і Росією.

Я не нехтував би заявами росіян, оскільки теоретично будь-яка провокація можлива. Я переконаний, що рано чи пізно вона буде в Азовському морі. Скоріш за все, вони використають свої засоби впливу на Україну через заблокування Керченської протоки. Це потужний важіль впливу на Україну. Щодо Азовського моря, то ми будемо залежати від забаганок політичного керівництва Росії. Тому посилення підтримки США надважливе.

Бачимо підтримку американців не тільки по «Джавелінах», а й по будівництву воєнних об’єктів в Очакові, розширення фінансування. Я переконаний, що ми ще більше отримаємо озброєння, точно нам дадуть і розширять види озброєнь.

Нам не треба побоюватися того, чи підтримуватимуть нас американці, чи ні. Вони нас підтримуватимуть! Питання в іншому – як діятиме Росія?

– Пане Моцик, ви як вважаєте, відновлення цієї комісії стратегічного партнерства – це сигнал чи процедура?

Відновлення роботи комісії – це сигнал, готовність, що Америка з нами зацікавлена співпрацювати в усіх сферах

​Олександр Моцик: Це, звичайно, сигнал.. Це один із найважливіших заходів у двосторонніх відносинах. Робота комісії передбачає обговорення практично усіх питань. Будуть обговорені кардинальні, основні питання, а потім працюватимуть блоки – безпековий, економічний і енергетика, і гуманітарний, права людини. Відновлення роботи комісії – це сигнал, готовність до того, що Америка з нами зацікавлена співпрацювати в усіх сферах.

Зіпсувалися відносини після скандалу з «Кольчугами». Пішло все на спад. З того часу ми вибиралися фактично з, можна сказати так, самого дна наших відносин. І зараз те, що комісія на рівні міністрів закордонних справ, то ніщо не заважає на якомусь етапі перейти до вищого рівня – до рівня президент України і віце-президент США. Я думаю, що все це на перспективу.

Американці завжди кажуть нам: робіть нормальний бізнес-клімат – ми будемо готові до вас йти і працювати

Є сподівання на серйозну співпрацю з Україною. Exxon Mobil працював у нас по газу, який видобувається шляхом зламу тектонічних пластів і так далі. У нас запаси на кордоні з Польщею є дуже великі. Є запаси у Харківській області, Донецька область, включаючи і частину окупованої території. Друга сфера дуже важлива – це Westinghouse працює з Україною. Зараз стоїть питання, щоб крок за кроком міняти російські твели на інший вид палива, у тому числі на американське, щоб уникати залежності від країни-агресора.

І нарешті питання європейської енергетичної безпеки. Америка продовжує працювати над тим, щоб заблокувати «Північний потік-2». Це теж дуже важливе питання, яке полягає в тому, щоб убезпечити Європу від великої дуже залежності Росії. У цьому контексті ми з американцями маємо абсолютно однакову точку зору, що «Північний потік-2» не допомагає ситуації, а її ускладнює, посилює агресора і ослаблює жертву агресії, тобто нас.

В Україні є перспективи. Американці завжди кажуть нам: робіть нормальний бізнес-клімат – ми будемо готові до вас йти і працювати. Інвестиції американські впродовж останніх кількох років зростають. Будемо сподіватися, що десь до цього справа буде йти.

Вони (росіяни – ред.) враховують рівень підтримки. Взагалі кремлівська політика – це політика опортунізму. Це як йти у море і міряти жердиною глибину. Як тільки Путін бачить, що є риф, то моментально робить якісь там рухи чи зупиняється, чи обходить. Якщо буде дуже жорстка позиція США і ЄС, то далі не піде. Це стосується і Азовського моря. Росія, звичайно, хотіла би закрити для нас море. Але не думаю, що на цей крок піде, тому що цей крок абсолютно проти Конвенції ООН з морського права. А вона є учасником конвенції. Це порушення свободи морського судноплавства. Це щось на зразок міжнародного злочину.

– Пане Жданов, військове співробітництво США і України охолоджує якісь російські наміри або, навпаки, заохочує Росію, поки що є час, більш активно діяти у військовому плані?

Зняті будь-які обмеження і ліміти щодо постачання озброєння Україні. Це потужний стримуючий фактор для Росії

​Олег Жданов (переклад): Думаю, що більше охолоджує Російську Федерацію присутність американської допомоги, підтримки України у вирішенні будь-яких питань. Росія все більше розуміє, що просто так впоратися з Україною буде неможливо. Для нас це дуже важливий крок і дуже важлива підтримка з боку США.

Ми ж знаємо, що зняті будь-які обмеження і ліміти щодо постачання озброєння Україні. До речі, це потужний стримуючий фактор для Росії. Вони прекрасно розуміють, що у випадку серйозної ескалації Україна отримає будь-які види озброєнь і в необхідній кількості. Питання тільки нашої позиції – наскільки будемо готові домовитися, щоб вони нам надали цю допомогу.

З американського боку ніхто офіційно не заявляв, що ми не можемо «Джавеліни» там (у зоні конфлікту на Донбасі – ред.) застосовувати. Це питання політичного рішення нашого президента. Якщо буде віддано наказ, то всі ці і станції контрбатарейної боротьби, і «Джавеліни» будуть у зоні бойових дій і застосовуватимуться з великим успіхом. Тим більше, спеціалістів для них готуємо з першого ж дня отримання цих комплексів до складу ЗСУ.

(Повна версія програми)

Якщо Росія піде на конфронтацію – повірте мені, патрони нам підноситимуть дуже швидко і в необхідній кількості. Я маю на увазі з боку США. І це в Російській Федерації розуміють вже «наочно» і враховують це щодо своєї поведінки.