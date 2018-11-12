Міністр енергетики США: Україна і Європа не мають стати заручниками поставок газу з одного джерела

Сполучені Штати Америки залишаються противниками будівництва газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», заявив міністр енергетики США Рік Перрі на зустрічі з українським прем’єром Володимиром Гройсманом.

«Громадяни України й Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела», – сказав Перрі 12 листопада в Києві.

За його словами, США готові працювати з Україною в енергетичній сфері.

Перрі додав, що США наразі є країною номер один з видобутку нафти та газу, тож українські надра й американські технології можуть дати серйозний економічний ривок для обох країн.

Читайте також: Росія «Північним потоком-2» та «Турецьким потоком» відріже Україну від транзиту газу – Феннон

Голова українського уряду, зі свого боку, висловив зацікавленість Києва в такій спільній роботі, заявивши про широкий спектр можливостей для розширення співпраці в енергетичній сфері між Україною та США.

«Україна може стати новою історією успіху. Я глибоко в це вірю. Давайте визначимо 2019 рік як рік конкретних дій і конкретних проектів», – додав Володимир Гройсман.

Проекти «Північний потік-2» і «Турецький потік» викликають побоювання у США та низки інших країн, оскільки пов’яжуть російські газові родовища з центральним європейським ринком, минаючи сусідні країни, зокрема Україну. Це, в очах супротивників, дозволить Кремлю залякувати свої колишніх сателітів на сході, в той час як західні союзники ще більше будуть прив’язані до російських поставок енергоносіїв.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримують «Північний потік-2» і говорять про нього як про «суто економічний проект». При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!