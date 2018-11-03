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03 Листопад 2018, Київ 18:35
Світ

Меркель – Путін: дружба навколо газової труби

Анґела Меркель та Володимир Путін

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Анґела Меркель та Володимир Путін зустрічаються по декілька разів на рік. Прес-служба канцлерки Німеччини переважно повідомляє про політичні домовленості чи економічну співпрацю між Берліном та Москвою. А от прес-служба президента Росії нерідко описує неформальні деталі цих зустрічей: «Путін подарував Меркель квіти», «Путін пригостив Меркель сибірськими пельменями», «президент та канцлерка оглянули історичні пам’ятки». Ці повідомлення, наче, підкреслюють, що лідери держав – друзі. Однак, чи правда Меркель та Путін товаришують? І яку роль у цих взаєминах грає російський газ?

Вересень 2005-го. Президент Росії Володимир Путін у Берліні. Разом з канцлером Ґергардом Шредером дає старт будівництву першої гілки північноєвропейського газопроводу. Він пролягатиме по дну Балтійського моря – в обхід країн Балтії і Польщі.

«Це нова якість економічного співробітництва», – заявляє Ґергард Шредер під час церемонії підписання договору між керівником «Газпрому» та директорами німецьких концернів BASF та E.ON.

Володимир Путін та Ґергард Шредер стоять позаду Олексія Міллера (в центрі), Юрґена Гамбрехта (ліворуч) та Вульфа Бернотата (праворуч) під час церемонії підписання документів про енергетичне співробітництво між Росією та Німеччиною. Берлін, вересень 2005 року
Володимир Путін та Ґергард Шредер стоять позаду Олексія Міллера (в центрі), Юрґена Гамбрехта (ліворуч) та Вульфа Бернотата (праворуч) під час церемонії підписання документів про енергетичне співробітництво між Росією та Німеччиною. Берлін, вересень 2005 року

Лідерку партії Хритиянсько-демократичний союз, протестантку зі Східної Німеччини Анґелу Меркель обирають канцлеркою вже через два місяці. Якраз на хвилі розвитку економічної співпраці Берліна та Москви.

Тому, вже на початку 2006-го Меркель прилітає з офіційним візитом до Росії – великого партнера Німеччини.

Анґела Меркель та Володимир Путін під час її першого візиту у якості канцлерки Німеччини до Москви, січень 2006 року
Анґела Меркель та Володимир Путін під час її першого візиту у якості канцлерки Німеччини до Москви, січень 2006 року

У 2006-му Меркель та Путін публічно зустрінуться щонайменше 5 разів. Після січневих перемовин у Кремлі – у квітні політики вже летять до сибірського Томська. Тут обговорюють іранську ядерну програму.

А ще російський «Газпром» та його німецькі партнери готуються разом видобувати блакитне паливо на «Южноруському» родовищі у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Офіційні папери підписують під аплодисменти Путіна та Меркель.

Володимир Путін та Анґела Меркель на церемонії підписання паперів щодо видобутку природного газу. Томськ, квітень 2006 року
Володимир Путін та Анґела Меркель на церемонії підписання паперів щодо видобутку природного газу. Томськ, квітень 2006 року

В цей час у країнах східної Європи, а ще у Лондоні та Вашингтоні – говорять про небезпечну залежність ЄС від російських енергоресурсів. Це неабияк обурює Путіна.

«Постійно чуємо про якусь надмірну залежність від Росії, що треба якось обмежити доступ російських енергоресурсів на європейський ринок», – серйозним тоном заявляє на брифінгу у Томську Путін.

А от Анґела Меркель називає Росію партнером, який лише підсилить політичну стабільність у Європі. Якщо впустити Москву до європейської економіки.

«Ця велика делегація свідчить про важливість наших відносин з Росією. Російська економіка неухильно модернізується і, я вважаю, що ми дуже зацікавлені в цьому», – каже канцлерка журналістам у квітні 2006-го.

Він говорить німецькою мовою, вона – російською. Він служив у Східній Німеччині, вона там народилась. На початку двохтисячних російські та німецькі ЗМІ шукають у Меркель і Путіна схожі риси. Та пророкують теплі стосунки між країнами.

Президент Росії майже завжди зустрічає канцлерку з квітами. Однак, з офіційних протокольних зйомок важко зрозуміти – які насправді стосунки у лідерів двох країн. Журналісти намагаються зловити емоції на обличчях політиків.

Собака Володимира Путіна забігла до зали, де проходила спільна прес-конференція з Анґелою Меркель. Сочі, 2007 рік
Собака Володимира Путіна забігла до зали, де проходила спільна прес-конференція з Анґелою Меркель. Сочі, 2007 рік

Ось ці кадри німецький телеканал ZDF називає доказом того, що Путін завжди намагається психологічно тиснути на Меркель. 2007-го під час перемовин у Сочі до кімнати забігає лабрадор російського президента. Від чого канцлерка завмирає та нервово посміхається, адже боїться собак.

«Зараз журналістів їсти буде», – сказала Меркель російською, коли собака Путіна пішла в напрямку телекамер.

Тоді німецькі журналісти роблять висновок, що інцидент не міг бути випадковістю. Однак, Путін наполягає на зворотньому.

«Хотілося зробити їй приємно, коли показав свого собаку, я потім пояснив їй ситуацію та вибачився за це», – заявив в інтерв’ю кореспонденту видання Bild президент Росії.

Журналісти постійно придивляються до реакцій Меркель – чи сміється вона з жартів Путіна? Як ось на зустрічі у Петербурзі влітку 2013-го. Інтернетом шириться змонтоване відео, у якому канцлерка реагує на анекдот президента Росії важким поглядом. Та на оригінальному відеозаписі Меркель посміхається.

Передивляючись офіційне відео, важко зрозуміти – які ж насправді стосунки Меркель та Путіна.

Однак, як мінімум, три зустрічі лідерів Німеччини та Росії стали поворотними точками. Після котрих відношення канцлерки до офіційної Москви помітно змінилось.

2007-го Путін виголосив свою «Мюнхенську промову», яку експерти по обидва боки Анталатики назвали сигналом про відновлення «Холодної війни».

Володимир Путін виступає на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. Мюнхен, лютий 2007 року
Володимир Путін виступає на Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. Мюнхен, лютий 2007 року

«Росію – нас – постійно навчають демократії, але, ті хто нас навчає, чомусь, самі навчатись не дуже бажають, тому вважаю, що для сучасного світу однополярна модель неприйнятна та неможлива», – проголосив з трибуни мюнхенської конференції Путін.

Вже через рік – у серпні 2008-го – Москва вторгається до Грузії. Попри те, що Меркель весною цього ж року на саміті в Бухаресті прислухалась до позиції Кремля та не підтримала зближення Грузії та Україні з НАТО.

Анґела Меркель, Володимир Путін та інші лідери держав на саміті НАТО. Бухарест, квітень 2008 року
Анґела Меркель, Володимир Путін та інші лідери держав на саміті НАТО. Бухарест, квітень 2008 року

А після анексії Криму, розв’язання збройного конфлікту на Донбасі та збиття малайзійського боїнгу MH-17 у 2014-му Анґела Меркель переходить від заяв про занепокоєння – до рішучих дій. Німеччина офіційно засуджує дії Кремля в Україні та запроваджує економічні санкції. Під час останнього візиту до Києва 1 листопада 2018-го року канцлерка заявила, що підтримуватиме режим санкцій й надалі.

У Москві регулярно заявляють – Меркель веде антиросійську політику. Однак, позиція лідерки Німеччини лишається незмінною не лише у санкційному питанні, але й у газовому. Попри застереження Вашингтона та протести Копенгагена, Варшави, Вільнюса і Києва, канцлерка не бажає заважати будівництву другої гілки газопроводу «Північний потік». Вона заявляє, що не має права втручатись в роботу приватних компаній. Та називає проект газогону Nord Stream-2 виключно економічним.

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