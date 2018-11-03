Меркель – Путін: дружба навколо газової труби

Анґела Меркель та Володимир Путін зустрічаються по декілька разів на рік. Прес-служба канцлерки Німеччини переважно повідомляє про політичні домовленості чи економічну співпрацю між Берліном та Москвою. А от прес-служба президента Росії нерідко описує неформальні деталі цих зустрічей: «Путін подарував Меркель квіти», «Путін пригостив Меркель сибірськими пельменями», «президент та канцлерка оглянули історичні пам’ятки». Ці повідомлення, наче, підкреслюють, що лідери держав – друзі. Однак, чи правда Меркель та Путін товаришують? І яку роль у цих взаєминах грає російський газ?

Вересень 2005-го. Президент Росії Володимир Путін у Берліні. Разом з канцлером Ґергардом Шредером дає старт будівництву першої гілки північноєвропейського газопроводу. Він пролягатиме по дну Балтійського моря – в обхід країн Балтії і Польщі.

«Це нова якість економічного співробітництва», – заявляє Ґергард Шредер під час церемонії підписання договору між керівником «Газпрому» та директорами німецьких концернів BASF та E.ON.

Лідерку партії Хритиянсько-демократичний союз, протестантку зі Східної Німеччини Анґелу Меркель обирають канцлеркою вже через два місяці. Якраз на хвилі розвитку економічної співпраці Берліна та Москви.

Тому, вже на початку 2006-го Меркель прилітає з офіційним візитом до Росії – великого партнера Німеччини.

У 2006-му Меркель та Путін публічно зустрінуться щонайменше 5 разів. Після січневих перемовин у Кремлі – у квітні політики вже летять до сибірського Томська. Тут обговорюють іранську ядерну програму.

А ще російський «Газпром» та його німецькі партнери готуються разом видобувати блакитне паливо на «Южноруському» родовищі у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Офіційні папери підписують під аплодисменти Путіна та Меркель.

В цей час у країнах східної Європи, а ще у Лондоні та Вашингтоні – говорять про небезпечну залежність ЄС від російських енергоресурсів. Це неабияк обурює Путіна.

«Постійно чуємо про якусь надмірну залежність від Росії, що треба якось обмежити доступ російських енергоресурсів на європейський ринок», – серйозним тоном заявляє на брифінгу у Томську Путін.

А от Анґела Меркель називає Росію партнером, який лише підсилить політичну стабільність у Європі. Якщо впустити Москву до європейської економіки.

«Ця велика делегація свідчить про важливість наших відносин з Росією. Російська економіка неухильно модернізується і, я вважаю, що ми дуже зацікавлені в цьому», – каже канцлерка журналістам у квітні 2006-го.

Він говорить німецькою мовою, вона – російською. Він служив у Східній Німеччині, вона там народилась. На початку двохтисячних російські та німецькі ЗМІ шукають у Меркель і Путіна схожі риси. Та пророкують теплі стосунки між країнами.

Президент Росії майже завжди зустрічає канцлерку з квітами. Однак, з офіційних протокольних зйомок важко зрозуміти – які насправді стосунки у лідерів двох країн. Журналісти намагаються зловити емоції на обличчях політиків.

Ось ці кадри німецький телеканал ZDF називає доказом того, що Путін завжди намагається психологічно тиснути на Меркель. 2007-го під час перемовин у Сочі до кімнати забігає лабрадор російського президента. Від чого канцлерка завмирає та нервово посміхається, адже боїться собак.

«Зараз журналістів їсти буде», – сказала Меркель російською, коли собака Путіна пішла в напрямку телекамер.

Тоді німецькі журналісти роблять висновок, що інцидент не міг бути випадковістю. Однак, Путін наполягає на зворотньому.

«Хотілося зробити їй приємно, коли показав свого собаку, я потім пояснив їй ситуацію та вибачився за це», – заявив в інтерв’ю кореспонденту видання Bild президент Росії.

Журналісти постійно придивляються до реакцій Меркель – чи сміється вона з жартів Путіна? Як ось на зустрічі у Петербурзі влітку 2013-го. Інтернетом шириться змонтоване відео, у якому канцлерка реагує на анекдот президента Росії важким поглядом. Та на оригінальному відеозаписі Меркель посміхається.

Передивляючись офіційне відео, важко зрозуміти – які ж насправді стосунки Меркель та Путіна.

Однак, як мінімум, три зустрічі лідерів Німеччини та Росії стали поворотними точками. Після котрих відношення канцлерки до офіційної Москви помітно змінилось.

2007-го Путін виголосив свою «Мюнхенську промову», яку експерти по обидва боки Анталатики назвали сигналом про відновлення «Холодної війни».

«Росію – нас – постійно навчають демократії, але, ті хто нас навчає, чомусь, самі навчатись не дуже бажають, тому вважаю, що для сучасного світу однополярна модель неприйнятна та неможлива», – проголосив з трибуни мюнхенської конференції Путін.

Вже через рік – у серпні 2008-го – Москва вторгається до Грузії. Попри те, що Меркель весною цього ж року на саміті в Бухаресті прислухалась до позиції Кремля та не підтримала зближення Грузії та Україні з НАТО.

А після анексії Криму, розв’язання збройного конфлікту на Донбасі та збиття малайзійського боїнгу MH-17 у 2014-му Анґела Меркель переходить від заяв про занепокоєння – до рішучих дій. Німеччина офіційно засуджує дії Кремля в Україні та запроваджує економічні санкції. Під час останнього візиту до Києва 1 листопада 2018-го року канцлерка заявила, що підтримуватиме режим санкцій й надалі.

У Москві регулярно заявляють – Меркель веде антиросійську політику. Однак, позиція лідерки Німеччини лишається незмінною не лише у санкційному питанні, але й у газовому. Попри застереження Вашингтона та протести Копенгагена, Варшави, Вільнюса і Києва, канцлерка не бажає заважати будівництву другої гілки газопроводу «Північний потік». Вона заявляє, що не має права втручатись в роботу приватних компаній. Та називає проект газогону Nord Stream-2 виключно економічним.