Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Листопад 2018, Київ 22:01
Політика

Візит Меркель до Києва: висновки експертів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Маріїнському палаці. Київ, 1 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Гості програми «Ваша Свобода»: Євген Бистрицький, доктор філософії, громадський діяч, колишній виконавчий директор фонду «Відродження»; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках; Михайло Пашков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова; Борис Райтшустер, німецький журналіст.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Київ. Цікава така річ – Україна стала першою державою, яку Ангела Меркель відвідала після того, як стало відомо, що почався перехідний період в Німеччині – вона заявила, що не буде балотуватися на посаду голови Християнсько-демократичного союзу, і що це останній термін її каденції на посаді федерального канцлера, а через кілька днів їде в Україну.

Ваша Свобода | Візит в Україну канцлера Німеччини Ангели Меркель
Embed
Ваша Свобода | Візит в Україну канцлера Німеччини Ангели Меркель
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:25:00 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Віталій Портников: Пане Бистрицький, Ангела Меркель послабленою їде в Україну чи ні? І ще. Пані Меркель завжди виступала за виведення російських військ з України, за врегулювання цього конфлікту. Але разом з тим Німеччина – це саме та країна, яка завжди обстоює пріоритет Мінських угод у врегулювання донецького конфлікту. Нагадаю про «формулу Штайнмайєра», яка не просто його індивідуальна формула, це політична позиція німецької еліти, німецької держави.

Меркель – це розумний політик, якого не переконаєш загальними словами про дружбу
Євген Бистрицький

Євген Бистрицький: Я не думаю, що вона зараз «кульгава качка». Це провідна жінка-політик Європи і всього світу. Залишається 2,5 роки до того часу, коли вона піде з посади. За ці два роки можна дуже багато чого зробити. Вона повністю зберігає свою політичну силу і вплив. Про Меркель говорять, що це лідерство поза тими, ким керуєш. Тобто, як би збоку. Вона – особливий лідер, який ніколи не вип’ячує себе вперед, вона не є «вождь партійний», вона – колективний керівник. Цим і відрізняється від наших політиків, які хочуть вести за собою, а не завжди в них це виходить. Це вдумливість, скромність, акуратність. Це розумний політик, якого не переконаєш загальними словами про дружбу.

Євген Бистрицький, доктор філософії, громадський діяч, колишній виконавчий директор фонду «Відродження»
Євген Бистрицький, доктор філософії, громадський діяч, колишній виконавчий директор фонду «Відродження»

Її (Меркель – ред.) стиль думання і стиль дипломатії відрізняється від стилістики наших керівників. Різні держави, різні стосунки всередині країн, по-друге, і самі люди, самі керівники, різні. Меркель зараз не просто приїхала в Україну, домовляється або обговорює певні перспективи стосунків, а тримає в себе думку, які будуть стосунки Німеччини з Росією не тільки по відношенню до української кризи, до агресії Росії в Україні, але й по відношенню до Сирії.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відвідала Україну – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відвідала Україну – фотогалерея

Щодо Мінських угод, очевидно, вона (Меркель – ред.) буде наполягати на тому, на чому Німеччина стоїть – на виконанні цих угод не лише Росією, але й Україною. Щоб ми не уявляли, що вона – просто друг України і все, вона такий друг України, який переслідує німецькі інтереси, принаймні у цій тріаді Україна-Німеччина-Росія. Я бачу тут обережну і вдумливу політику. Те, що Меркель залишиться на своїй посаді, у мене чомусь немає сумнівів. У неї перспективи є.

– Пане Огризко, чи не позначиться зараз на українсько-німецькому діалозі і (що дуже важливо, до речі) на діалозі Ангели Меркель і Путіна ось ця ситуація з переходом влади в Німеччині? Тому що Путін може думати, що він просто пересидить Ангелу Меркель. Він усіх пересидів. Барака Обаму пересидів, Франсуа Олланда пересидів, тільки Меркель не міг пересидіти – вони майже один час керують своїми країнами. І отут такий шанс! Ще кілька років почекати і я (маю на увазі Путіна)... «в дамках».

Фігура канцлера Меркель співставна з фігурою Гельмута Коля, можливо, навіть Конрада Аденауера
Володимир Огризко

Володимир Огризко: Путін просто сам себе пересидить у підсумку. Тому що те, що він робить, поставило його поза межі цивілізованого світу. Лишається тільки звести п’ятиметровий мур навколо імперії і там пересиджувати.

Фігура канцлера Меркель співставна з фігурою Гельмута Коля, можливо, навіть Конрада Аденауера. Це ті особистості в німецькій історії, які зробили колосальний внесок в те, що сьогодні називається Німеччиною. Звичайно, шкода. Хоча все має свій кінець. Ця жінка вміє за будь-яких обставин тримати кермо і тримати його міцно. Але те, що вона приїхала відразу після оголошення, то це співпадіння. Просто вибори в німецьких землях відбулися напередодні.

Візит був запланований давно, вибори були заплановані давно, а підсумки їхні ми передбачити не могли. Не думаю, що у ці найближчі роки, хоча є небезпека, що все може статися значно швидше... Тому що у заяві соціал-демократів німецьких про те, що якщо не буде результатів, то на початку наступного року можуть бути серйозні політичні зміни. Але попри все, я думаю, Меркель збереже своє лідерство, щоб вести Німеччину проєвропейським, абсолютно адекватним курсом.

Меркель – «хрещена мама» Мінських домовленостей і зацікавлена у тому, щоб вони бодай у якийсь спосіб дали результат
Володимир Огризко

Я не думаю, що нам треба тут чогось справді боятися. Навіть якщо уявити, що щось може трапитися в коаліційному плані в Німеччині, то так чи інакше працює система. Це те, що ми спостерігали і боялися, коли до влади в Америці прийшов нестандартний політик. Система його дуже швидко поставила на те місце, на якому він і має бути. Це (Німеччина – ред.) той європейський гігант, який тримає всю конструкцію. Якщо уявити, що Німеччина поміняла позицію, то це означає, що розвалилася Європа.

Меркель – «хрещена мама» Мінських домовленостей і зацікавлена у тому, щоб вони бодай у якийсь спосіб дали результат. Поки що результат дорівнює нулю.

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках
Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках

– Пане Пашков, як ви вважаєте, «мінський процес» згуртовує Україну і Німеччину чи взагалі може посварити Берлін і Київ?

Мінські угоди не відлиті у бронзі і не викарбувані на мармурі. Час змінює будь-які документи
Михайло Пашков

Михайло Пашков: «Мінський процес» треба сприймати, як робочий документ, який повинен пролонговуватися і з часом трансформуватися. Наприклад, та ж ідея про миротворців – в угодах її немає, але це підтримується усіма сторонами. Мінські угоди не відлиті у бронзі і не викарбувані на мармурі. Час змінює будь-які документи.

Два дуже важливі моменти під час зустрічі Меркель і Порошенка, крім безпеки – це Азов в контексті недавньої резолюції Європарламенту, де є дуже важливі моменти для України, у тому числі і спеціальний уповноважений по Україні, і «вибори» на Донбасі 11 листопада, які змінюють ситуацію. Безумовно, «вибори» будуть визнані нелегітимними. Але те, що Україна пролонгувала дію закону «Про особливості місцевого самоврядування», торпедують ці «вибори». Можливе посилення радикальних настроїв в українському істеблішменті.

Дуже цікаво, що цей візит співпав із введенням російських санкцій проти України. Його можна розцінювати, як певний жест солідарності. А загальний фон – це значимий міжнародний візит лідера Німеччини як політика, який відходить, а психологічно Меркель тепер більш вільна від обтяжуючих перспектив боротися за посаду канцлера, утримувати популярність ХДС. Не можна виключати, що це, можливо, одна з останніх цільових повномасштабних офіційних зустрічей нинішнього керівництва України.

Михайло Пашков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова
Михайло Пашков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова

– Переклад. Пане Райтшустер, а в самій Німеччині немає такого відчуття співпадіння, що учора була така визначна заява пані Меркель, а сьогодні вона у Києві?

Борис Райтшустер (переклад): Щодо України тема взагалі на 25-й шпальті газет. На жаль. Німці мали би розуміти, що це важливо. Інші теми, наприклад, Америка, якщо трішки загострити, то будь-який «пчих» Трампа обговорюється дуже сильно. Україна, яка дуже поруч, за яку ми несемо історичну відповідальність, поза нашим «радаром». Але я думаю, якби Ангела Меркель цю тему більше підняла, то і ЗМІ більше б писали. Явно, що вона також не дуже зацікавлена, щоб про це багато писали.

  • 16x9 Image

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG