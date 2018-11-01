Німеччина згодна брати участь у побудові дороги Запоріжжя – Маріуполь – Порошенко

Канцлер Німеччини Анґела Меркель погодилася з використанням частини виділених німецьким урядом коштів для побудови автодороги Запоріжжя – Маріуполь. Про це на спільному з Меркель брифінгу в Києві 1 листопада заявив президент України Петро Порошенко.

«В один із приїздів пані канцлер повідомила про рішення німецького уряду виділити 500 мільйонів євро на підтримку української економіки. Сьогодні я озвучив пропозицію, яка була прийнята, щоб частина цих коштів має бути використана на кредит для побудови дороги Запоріжжя – Маріуполь. Бо нашим пріоритетом залишається розвиток інфраструктури звільненого Донбасу. І мені дуже приємна підтримка, які продемонструвала в цьому напрямку пані канцлер», – заявив Петро Порошенко.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вказала, що її країною «з 2014 року виділено 490 мільйонів євро, зокрема на користь внутрішньо переселених осіб, також ми надаємо допомогу для розвитку соціальної інфраструктури на сході України».

Меркель також відзначила деякі результати реформ в Україні: «Ми говоримо про важливість боротьби з корупцією, є також деякі успіхи, зокрема проведення реформи охорони здоров'я. Ми говоримо про те, що 20 мільйонів громадян вже зареєструвалися в національній системі страхування, Антикорупційне бюро працює, проводяться інші реформи».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 1 листопада перебуває з візитом в Україні. Вона зустрілася з президентом України Петром Порошенком, головою уряду Володимиром Гройсманом, виступила перед студентами Київського національного університету. Також у графіку візиту німецької лідерки є зустріч із керівниками парламентських фракцій.