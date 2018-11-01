Сьогодні Україну відвідає канцлер Німеччини Меркель

1 листопада до Києва прибуває канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Меркель планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком.

«Будуть обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою подальшого зміцнення українсько-німецького партнерства. Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці. Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії», – повідомляє прес-служба Порошенка.

Після зустрічі відбудеться прес-конференція обох лідерів.

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У прес-службі німецького уряду зазначали, що Меркель також планує зустрітися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп.

1 листопада у прес-службі канцлера додали, що в перебігу візиту, крім того, заплановані дискусія зі студентами і покладання квітів до пам’ятника Небесній сотні.

Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року – тоді вона прибула разом із Франсуа Олландом, тодішнім президентом Франції, яка разом із Німеччиною є партнером України в «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.