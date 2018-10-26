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26 Жовтень 2018, Київ 15:01
Новини | Політика

Меркель приїде до Києва 1 листопада

Порошенко і Меркель на саміті НАТО 11 липня

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 1 листопада. Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

Меркель планує зустрітися з президентом України Петром Порошенком. Лідери держав обговорять двосторонні відносини, а також конфлікт на сході України і реалізацію Мінських домовленостей.

У Меркель запланована зустріч з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Темою їх переговорів стануть економічні та міжнародні питання.

У програмі візиту канцлера до України також вказані зустрічі з лідерами парламентських груп.

Меркель до Путіна: «Україна має продовжити відігравати свою роль у газовому транзиті до Європи» – відео
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Меркель до Путіна: «Україна має продовжити відігравати свою роль у газовому транзиті до Європи» – відео

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