Порошенко Німеччині: не потрапте в Путінову газову пастку

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від газової залежності від Росії.

В інтерв’ю німецькій газеті «Райніше пост» він знову нагадав, що підтримуваний владою Німеччини газогінний проект російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2», що має пролягти дном Балтійського моря в обхід України, «не має ніякого економічного сенсу», а є натомість намаганням Росії послабити Україну, позбавивши її транзитних зборів.

Крім того, додав Порошенко, президент Росії Володимир Путін хоче влаштувати геополітичний тиск на Європу.

«Можу попередити наших європейських друзів із власного гіркого досвіду: якщо бути настільки залежним від постачання газу з Росії, як була Україна кілька років тому, можна стати об’єктом шантажу. Можу сказати вам, що то був зовсім не приємний момент, коли Путін зателефонував мені, щоб сказати, що «Газпром» наступного дня перекриє кран. Не потрапте в ту саму пастку!» – сказав Порошенко кореспондентові газети.

Він нагадав, що газотранспортна система України має потужність транспортувати 146 мільярдів кубометрів російського газу до Західної Європи, а нині використовує тільки трохи більш як 90 мільярдів із цієї потужності. «Тож навіщо витрачати 20 мільярдів доларів на зайвий трубопровід? Дайте самі відповідь на це питання», – додав президент.

Україна і деякі європейські країни називають проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликають заблокувати його. З різкою критикою проекту виступають і США. Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримують «Північний потік-2» і говорять про нього як про «суто економічний проект». При цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що робота газопроводу можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.