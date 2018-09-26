Для Росії це втрати – Крутіхін про «Північний потік-2»

Газопровід «Північний потік-2» «поставить Німеччину у стовідсоткову залежність від поставок газу із Росії». На цьому наголосив із трибуни ООН президент США Дональд Трамп. Він згадав Росію під час своєї промови один-єдиний раз, саме у контексті другого «Норд стріму». Раніше президент України закликав Німеччину: «Не потрапте до путінської газової пастки!» При цьому Порошенко згадав своє спілкування телефоном із Володимиром Путіним, коли той попередив про перекриття крану з блакитним паливом. І хоча канцлер Німеччини Ангела Меркель запевняє, що «Північний потік-2» неможливий без майбутньої транзитної ролі України, Берлін не збирається скасовувати будівництво цієї труби. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, експерт з енергетики, партнер компанії RusEnergy Михайло Крутіхін та ведучий проекту «Настоящее время. Америка» Роман Мамонов.