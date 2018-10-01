Порошенко: говорив із Меркель про санкції, Донбас і звільнення заручників

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель обговорили питання санкцій щодо Росії, звільнення утримуваних Росією українських заручників і миротворчі зусилля для окупованої частини Донбасу, повідомили прес-служба голови держави і сам Порошенко в соцмережах.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України наголосив на важливості активізації зусиль для звільнення всіх українських заручників, включно з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком. Ішлося також про перспективи продовження санкцій проти Росії. Співрозмовники домовилися продовжити миротворчі зусилля і контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії», – мовиться в повідомленні.

Крім того, інформує Банкова, Порошенко і Меркель «обговорили питання двостороннього порядку денного, в тому числі енергетичної безпеки», а також порядок денний візиту Анґели Меркель до України, який відбудеться цієї осені.

У Берліні про цю розмову на цей час іще не інформували.

Наприкінці серпня Порошенко повідомляв, що візит Меркель до України має відбутися на початку листопада.

Анґела Меркель є нині одним із головних зовнішньополітичних партнерів України в її протистоянні гібридній російській агресії. Зокрема, вона бере участь у зустрічах у так званому «нормандському форматі» щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу. Меркель також підтримує продовження санкцій щодо Росії, доки вона не здійснить деокупації захоплених нею українських територій.