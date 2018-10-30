Меркель їде до Києва. Що у програмі візиту – економіка, війна чи… президентські вибори?

Берлін – Першого листопада в Києві з одноденним, але до краю насиченим візитом побуває канцлер ФРН Анґела Меркель. Вона матиме зустрічі з президентом України Петром Порошенком, котрий прийматиме її з військовими почестями, та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Також у програмі візиту – бесіди з лідерами парламентських фракцій, дискусії з українськими студентами, відвідання пам’ятника Героям Небесної сотні. Ось які позиції мають у Берліні з «українського питання» нині, напередодні цього візиту.

Про це на прес-конференції повідомила заступник речника федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер. Вона окреслила теми, які порушуватимуться під час переговорів канцлера Анґели Меркель із президентом Петром Порошенком: двосторонні торговельно-економічні відносини, проблеми міжнародної політики, конфлікт на сході України та реалізація мінських домовленостей.

Саме ці домовленості офіційний Берлін вважає єдиним підґрунтям для пошуку шляхів розв’язання конфлікту на Донбасі. Ідеться передусім про 13 пунктів Мінського комплексу дій, без реалізації яких не вдасться досягти миру в цьому регіоні. Це – режим припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії розмежування, а затим – відновлення цивільної інфраструктури, і лише після того, як вважає офіційний Берлін, можливе проведення регіональних виборів відповідно до українського законодавства та за стандартами ОБСЄ.

Такий порядок денний візиту нещодавно у телефонній розмові обговорювали і самі лідери двох країн. За повідомленнями їхніх прес-служб, ішлося не тільки про ситуацію на Донбасі, а й про перспективи продовження санкцій проти Росії, питання енергетичної безпеки. Співрозмовники домовилися продовжувати миротворчі зусилля та контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії.

Водночас – жодного слова про корупцію в Україні. З лексикону високих сторін цілком зникло поняття «корупція в Україні», яке ще на початку року мало не домінувало у медійних звітах про відносини двох країн. Виникає запитання: чи корупцію в Україні подолано, чи, може, у зв’язку з президентськими виборами європейські представники намагаються не дратувати опонентів самого президента?

Канцлер ФРН, яка «знає все», з’ясовуватиме, чим дихають українські політики

Офіційні німецькі видання про візит Ангели Меркель пишуть скупо, у жанрі ділової хроніки, обмаль також коментарів політиків та експертів. Натомість німецький телеканал MDR місяць тому оприлюднив розгорнутий репортаж про рух С14 як про «неонацистів-праворадикалів».

Про Україну, за словами Ангели Меркель, за кілька днів до візиту в Київ ішлося і в її телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом. Про що саме конкретно говорили – канцлер не повідомляє.

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час недавнього візиту до Берліна, де він мав зустріч із Анґелою Меркель, за її результатами в інтерв’ю Радіо Свобода зауважив, що канцлер про економічну ситуацію в Україні «знає все» і що її значною мірою цікавила підготовка до президентських виборів у країні та політичні розклади сил на них.

Як зазначив раніше керівник програм Східної Європи та Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер у розмові з Радіо Свобода, офіційний Берлін підтримуватиме того кандидата на президентську посаду, який дотримуватиметься прозахідного курсу України.

Щодо намагань поліпшити ситуацію на Донбасі, які заявлені у програмі візиту, то значних змін не очікується. Адже напрямок деескалації конфлікту обрано, всі можливі кроки і всі заяви Німеччина зробила. Залишається лише виявити політичну волю – обом сторонам протистояння – і, за словами вже екс-заступника голови місії ОБСЄ в Україні Александра Гуґа, припинити війну. Що, на його переконання, цілком можливо зробити «впродовж години». Утім, за його словами, цього не бажають, знову-таки – обидві сторони протистояння.

Візит канцлера на тлі політичного «землетрусу» в Німеччині

Анґела Меркель, яка впродовж останніх 13 років відгравала значну роль не лише у німецькій, а й у світовій політиці, здійснює візит до Києва чи не у найгірші для неї часи. У понеділок, 29 жовтня, вона заявила, що не балотуватиметься на партійних виборах консерваторів на посаду голови її партії, Християнсько-демократичного союзу. А ще донедавна, за її ж словами, це було нерозривне поняття: канцлер і голова партії. Нині вона змушена сидіти водночас на кількох «стільцях» трипартійної парламентської коаліції, намагаючись догодити всім та виконуючи вимоги «старшого» партнера – США. У результаті Меркель втратила довіру не лише більшості виборців, а й однопартійців. А провальні результати її партії на недавніх виборах у федеральній землі Гессен змусили Меркель відмовитися від участі у виборах голови ХДС, які відбудуться у грудні.

І хоч Меркель планує залишитися головою уряду до наступних виборів 2021 року, водночас вона не має наміру надалі висувати свою кандидатуру ні на посаду канцлера, ні в депутати Бундестагу, ні на будь-які політичні позиції у ЄС. Після закінчення терміну повноважень її як голови кабінету 64-річна Меркель збирається залишити велику політику.

На тлі таких останніх подій у Німеччині канцлер Анґела Меркель у четвер намагатиметься розв’язати ще й частку українських проблем.