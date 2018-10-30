Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Жовтень 2018, Київ 11:57
Новини | Політика

У Порошенка розповіли про теми переговорів із Меркель​

Одна з попередніх зустрічей президента України Петра Порошенка (л) і канцлера Німеччини Анґели Меркель, липень 2018 року

Дивитись коментарі

Офіційний сайт президента України оприлюднив 30 жовтня теми переговорів, які 1 листопада глава української держави Петро Порошенко проведе в Києві з канцлером ФРН Анґелою Меркель.

«Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці. Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії», – йдеться в повідомленні.

«Планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки. У ході переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні», – додають в адміністрації президента України.

Порошенко і Меркель на саміті НАТО 11 липня
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Меркель приїде до Києва 1 листопада

Майбутній візит федерального канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG