У Порошенка розповіли про теми переговорів із Меркель​

Офіційний сайт президента України оприлюднив 30 жовтня теми переговорів, які 1 листопада глава української держави Петро Порошенко проведе в Києві з канцлером ФРН Анґелою Меркель.

«Важливу увагу в ході переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці. Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії», – йдеться в повідомленні.

«Планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки. У ході переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні», – додають в адміністрації президента України.

Майбутній візит федерального канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.