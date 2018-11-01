Канцлер Німеччини в Києві: про що говорили Меркель і Порошенко

Першого листопада до України з одноденним візитом завітала канцлер Німеччини Анґела Меркель. Вона зустрілася з президентом України Петром Порошенком. Після переговорів, Порошенко зазначив, що однією з головних тем, які вони обговорювали, стала російська агресія в Україні. Він наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, зокрема фінансово.

До України завітала канцлер Німеччини Анґела Меркель. В програмі її візиту була зустріч з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За словами Порошенка, тема припинення російської агресії була однією з провідних під час переговорів. Очільники двох країн засудили обстріли на Донбасі. Вони також обговорили ситуацію в Азовському та Чорному морях.

Обговорювали Меркель та Порошенко також питання енергетичної безпеки та напрямки стимулювання німецьких інвестицій в економіку України.

Президент України наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, зокрема фінансово.

Радіо Свобода зібрало головні цитати Меркель та Порошенка.

Петро Порошенко:

Я навів нові незаперечні російські злочинні дії проти України, передав відповідні документи. Водночас, підтвердив відданість України Мінським домовленостям і готовність виконувати зобов’язання по них.

Вибори на Донбасі «фейкові» і ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою.

На моє звернення урядом Німеччини ухвалене рішення про направлення до нашої держави спецпредставника з питань реформ у галузі урядування та децентралізації.

Німеччина є провідним інвестором в економіку України з показником 1,7 мільярда євро. Найбільш динамічно розвиваються інвестиції в автомобільну галузь.

В один із приїздів Меркель наголосила про рішення німецького уряду про виділення кредиту в 500 мільйонів євро на підтримку української економіки. Частина цих коштів має бути використана на кредит для побудови дороги Запоріжжя – Маріуполь.

Замість того, щоб брязкати зброєю на фронті, через санкції Росії треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, забрати свою зброю, відновити територіальну цілісність України… Це (санкції проти України – ред.) свідчення неконструктивної позиції Росії і свідчення того, що вони не збираються імплементувати Мінськ.

Анґела Меркель:

Ми в плані гуманітарної допомоги найбільший донор (України – ред.). Нам вдалося пом’якшити наслідки жахливого конфлікту, наприклад, через гуманітарне розмінування в 2014 році. Із 2014 року Бундесвер лікує понад 110 поранених солдатів. Ми продовжуватимемо транспортування і забезпечення поранених.

Ми будемо створювати центри передового досвіду на суму 2 мільйони євро. Дуже важливо, щоб науковці мали шанс залишатися в Україні, а не виїжджали за кордон.

Я дужа рада, що можу говорити про нашу готовність про виділення додаткових коштів на суму майже 85 мільйонів євро (майже 3 мільярдів гривень) для покращення перспектив працевлаштування молодих українців, шляхом професійної освіти, а також покращення житлової ситуації.

Наша торгівля зросла, понад 20% в обидві сторони.

В нас тісна співпраця в рамках Мінського формату. На жаль, в нас немає стабільного перемир’я. Нам потрібно посилити наші зусилля. Ми спільно працюємо над тим, щоби запровадити Місію ООН, щоб досягти миру.

Ці «вибори» (на Донбасі – ред.) не відповідають змісту Мінських домовленостей. … Територіальна цілісність є визначальною, суттєвою. Україна сама має визначати свій шлях.

Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом’якшити санкції. На жаль, зараз так, що мінських домовленостей не дотримуються, якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед… Німеччина виступатиме за продовження санкцій

Значення візиту Меркель до України

Старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц у спеціальному ефірі Радіо Свобода заявив, що попри відсутність чогось нового у словах очільників двох країн, ця зустріч була більшою, ніж просто «звіряння годинників».

Сьогодні вона приїхала і показала, що Україна – це не є десь на задвірках, а Україна – це повноправний член європейського суспільства

«Вони не просто послухали один одного… Це була дуже важлива зустріч. Це був меседж Росії… Це підтримка українського уряду, української влади. Сьогодні вона приїхала і показала, що Україна – це не є десь на задвірках, а Україна – це повноправний член європейського суспільства», – сказав Каракуц.

За словами керівника Центру українських досліджень Інституту Європи Академії наук Росії Віктора Мироненка, ця зустріч була певним символом. Він звертає увагу на те, що ніхто не зробив для цілісності України більше за Меркель. Хоча, наголошує експерт, шляхів виходу з конфлікту очільники двох країн не знайшли.

Жодного натяку на те, що з’явились якісь можливості для переговорів прямих президента Росії і України я не почув

«Жодного натяку на те, що з’явились якісь можливості для переговорів прямих президента Росії і України, що з’явилися якісь можливості для того, щоб при всій цій ситуації знайти якісь виходи я не почув», – зазначає Мироненко.

Водночас, експерт із міжнародних відносин Вадим Хомаха дивується необхідності саме візиту канцлера Німеччини. Він вважає, що Меркель могла провести і телефонну розмову з Порошенком.

«Вона приїхала до Києва додавити до виконання мінських домовленостей Порошенка, поки він ще президент… Що вона ще може нам сказати. Запропонувати новий формат? Ні… Я не бачу в цьому (візиті – ред.) жодного сенсу… Що вона може сказати такого, що вона не могла сказати телефоном?» – зауважив Хомаха.

Він наголошує, що в процесі переговорів лідери двох країн не підписали жодних документів, а це свідчить, на його думку, про неефективність візиту Меркель.