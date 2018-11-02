(Рубрика «Точка зору»)

«Danke, Frau Ribbentrop» – саме такою фразою в липні 2014 року тисячі українських користувачів атакували офіційну сторінку канцлера Німеччини Ангели Меркель. Причиною стала зустріч Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, який щойно розв’язав масштабну збройну агресію проти України. Разом з цим українців обурила заява німецького зовнішньополітичного відомства – офіційний Берлін назвав дії України із захисту свого суверенітету такими, що не відповідають ситуації. Чи міг тоді хтось уявити, що Ангела Меркель стане чи не головним адвокатом України в Європейському союзі і протягом наступних чотирьох років надаватиме Києву тверду підтримку як в економічній, так і в політичній площині?

Атака на сторінку Меркель була дуже серйозною, як за масштабами, так і за змістом. Зважаючи на те, як боляче сучасний Берлін ставиться до минулого, яке їй залишила нацистська Німеччина, це явно був удар нижче поясу.

Українських користувачів Фейсбуку можна було зрозуміти – на їхню країну напали, а світова спільнота, яка так сильно хотіла позбавити Київ ядерної зброї, взамін на гарантії безпеки, раптом забула про свої зобов’язання.

Але важко було зрозуміти пані Меркель. Адже після того, як усі німецькі і українські ЗМІ порівняли канцлера з нацистами, лідерка Німеччини з новою силою і послідовністю почала ставати на захист українських інтересів у нерівному протистоянні з одним із найважливіших економічних партнерів Берліна – Москвою.

Цього тижня Меркель заявила, що не буде більше балотуватися на посаду лідера своєї партії ХДС. Таким чином, її четвертий термін стане останнім на посту канцлера.

Чи втратить Україна свого відданого адвоката в Євросоюзі та у протистоянні з Росією? Чи вплине це негативно на переговори в «нормандському форматі»? Чи буде більше шансів на реалізацію у нового газопроводу в обхід України?

Відповідь на ці всі запитання – так. Таке саме «так», як відповідь на запитання, чи слід українцям після чотирьох років протистояння з Росією попросити вибачення за той удар нижче поясу і порівняння Ангели Меркель із Йоахімом фон Ріббентропом.

Пані канцлер за останні чотири роки показала всім світовим лідерам, що значить мати характер і відстоювати позицію, яку вважаєш не тільки правильною, але й справедливою. Минуть роки і її внесок у збереження української незалежності оцінять і на берегах Дніпра.

А тим часом Києву уже зараз слід задуматися про те, що робити після того, як Меркель вже не буде канцлером Німеччини. Адже зараз ні в Німеччині, ні в ЄС, ані у всьому світі немає такого лідера і друга України, який би міг говорити з Путіним на рівних так, як це робила Меркель.

Тому, після нинішнього візиту німецького канцлера до Києва хочеться сказати «Danke, Frau Merkel». І «Entschuldigen Sie bitte».

Тарас Ільків – керівник онлайн-платформ Радіо Свобода

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