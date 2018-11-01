Огризко: для Меркель мінські домовленості – тема «номер один»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель на зустрічі з президентом України Петром Порошенко говорили про те, як діяти далі в Мінському процесі, заявив екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі Радіо Свобода.

«Мінський процес фактично загальмувався, далі не розвивається. «Вибори» в ОРДЛО 11 листопада – це черговий виклик з боку [президента Росії] Володимира Путіна тій самій Меркель і [президенту Франції Емманюелю] Макрону, вже не кажучи про Україну. І сьогоднішня зустріч – нагода обговорити, що робити далі, яким чином шукати вихід із ситуації. Це мені здається для Меркель є темою «номер один». Тому що вона «хрещена мама» цих мінських домовленостей і вона зацікавлена, щоб вони дали бодай якийсь результат», – сказав Володимир Огризко в ефірі програми «Ваша свобода».

Він переконаний, що мінський процес буде ключовим для Анґели Меркель поки вона лишатиметься при владі.

1 листопада у Києві Анґела Меркель заявила, що Німеччина підтримуватиме продовження санкцій проти Росії. Вона також підкреслила, що так звані «вибори» на Донбасі, заплановані на 11 листопада, не відповідають мінським домовленостям.

Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – домовленості, укладені у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення в підтримці сепаратистів.