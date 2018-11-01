Порошенко: російські санкції – як державна нагорода

Російське рішення про запровадження санкцій не було неочікуваним. Про це заявив президент України Петро Порошенко 1 листопада на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей… В Україні перебування в уцьому листі є як якась державна нагорода… І дуже ображені ті, хто в цей список не попали», – вказав Порошенко.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики – загалом 322 громадян України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

Серед тих, хто потрапив до переліку, є син українського президента Олексій Порошенко, але немає самого Петра Порошенка. Внесення до російського списку санкцій президента України було б надмірним кроком, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.