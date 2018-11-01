Росія запровадила санкції проти 322 громадян України та 68 компаній

Росія запровадила санкції проти 322 громадян України і 68 українських компаній. Постанову уряду про це 1 листопада підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
Документ «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України відносно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» оприлюднений на сайті російського уряду.
До санкційного списку потрапили, зокрема, міністри України, в тому числі голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, депутати (зокрема, член «Блоку Петра Порошенка» і голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв) і представники бізнесу.
Читайте також: Не гірше за війну. Чому Путіну вже не налякати Україну санкціями
22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.
23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ