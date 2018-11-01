Росія запровадила санкції проти 322 громадян України та 68 компаній

Росія запровадила санкції проти 322 громадян України і 68 українських компаній. Постанову уряду про це 1 листопада підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Документ «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України відносно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» оприлюднений на сайті російського уряду.

До санкційного списку потрапили, зокрема, міністри України, в тому числі голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, депутати (зокрема, член «Блоку Петра Порошенка» і голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв) і представники бізнесу.

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22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.