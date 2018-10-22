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22 Жовтень 2018, Київ 17:09
Новини | Політика

Путін підписав указ про санкції проти України

Президент Росії доручив урядові скласти список юридичних і фізичних осіб, проти яких застосують санкції, а також визначити, якими саме будуть обмежувальні заходи

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Відповідне рішення 22 жовтня оприлюднене на сайті Кремля.

Як йдеться в рішенні, санкції запроваджуються у відповідь на «недружні і такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов’язані із запровадженням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів» Росії.

Путін доручив урядові Росії скласти список юридичних і фізичних осіб, проти яких застосують санкції, а також визначити, якими саме будуть обмежувальні заходи.

Як йдеться в повідомленні, указ вступає в силу з моменту підписання – 22 жовтня, але може бути скасований у разі, якщо Київ відмовиться від санкцій проти російських громадян і юросіб.

У липні в Кремлі пообіцяли внести в новий список санкцій сотні українських фізичних і юридичних осіб і заявили, що це відповідь на дії України.

У травні цього року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій і запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. Пізніше президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію це рішення. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.

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