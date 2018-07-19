Путін готує санкції проти України. Росія завдасть удару сама по собі?

У Кремлі обіцяють внести в новий список санкцій сотні українських фізичних і юридичних осіб. Вже на 1 серпня російський уряд планує підготувати цей список, а президент Володимир Путін має його підписати. Економічні відносини між країнами залишаються складними з часів початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році. Але в українській економіці все ще залишаються «больові точки», на які може натиснути країна-агресор, вважають економісти.

Джерела в російському уряді», на які посилаються російські ЗМІ, стверджують, що їхні санкційні списки – лише відповідь на українські дії. У травні РНБО України і президент Петро Порошенко розширили санкційний перелік щодо російського бізнесу. Зараз у списках України перебуває 1748 фізичних осіб та 756 юридичних осіб Росії.

Які підприємства, яких галузей і хто з українських бізнесменів потраплять під російську «відповідь» – достеменно невідомо. Є інформація, що санкції, в першу чергу, можуть торкнутися українських компаній-виробників добрив. Доля українських добрив на російському ринку мізерно мала, тому ці санкції не дуже вдарять по українському виробнику, вважає економіст Андрій Блінов.

Російські санкції – це шанс для українських виробників добрив – економіст

Росія ввозить в Україну в сотні разів більше добрив. Російський товар дешевший, тому що ціна виробництва добрив на 70% залежить від вартості газу. Якщо Росія обмежить ввезення в Україну добрив, виникне дефіцит їх, але це буде шанс для українського виробника, вважають економісти.

Запровадження санкцій щодо України відбудеться відповідно до указу, який керівник Росії Володимир Путін підписав 4 червня. Згідно з ним, під обмеження може потрапити і експорт до України сировини та товарів. Саме від російської сировини сьогодні найбільш залежить Україна, і це завдасть максимальної шкоди.

Якщо Росія хоче завдати шкоди українській економіці, то це поставка в Україну деяких ресурсів

«Я думаю, що якщо Росія хоче завдати максимальної шкоди українській економіці, то це не стільки закупівля та експорт, скільки поставка в Україну деяких ресурсів. Крім нафти і газу, це і руда. Останнім часом це і вугілля, як не дивно. Також й інша продукція сировинного характеру, її дефіцит відчувається після втрати контролю над територіями», – вважає економіст Андрій Блінов.

Росія завдасть собі шкоди, обмеживши товарообіг – економіст

На сьогодні доля Росії в українському експорті приблизно 8,5%. Максимальне обмеження торгівлі вже сталося у 2014-15 роках, залишилися обсяги так званого «критичного імпорту». Якщо і його обмежити, то це зробить гірше тільки Росії, вважає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Під обмеження більше потраплять конкретні бізнесмени, наближені до влади, а не галузі, вважає економіст.

Російські бізнесмени з українським громадянством мають бізнес в Україні і можуть потрапити під санкції

«Бізнесмени, які знаходяться в оточенні президента Порошенка, багато і з них мають бізнес на території Російської Федерації. Наприклад, поставляється продукція «Богдан», їхнє представництво досі є в Росії. Російські бізнесмени з українським громадянством мають бізнес в Україні і можуть потрапити під санкції», – вважає Ілля Несходовський.

Санкційна війна вже ведеться не перший рік. Наприклад, Україна обмежувала дії російських банків і активи великих державних компаній Росії, наприклад «Газпрому». Росія обмежувала ввезення українських продуктів харчування, і машинобудування. Особливо постраждали підприємства, що працювали на російський ринок, такі як «Моторсіч», «Південмаш», «Азовзагальмаш» та інші.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)