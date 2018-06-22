Порошенко ввів в дію санкції проти низки російських партій

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію санкції проти низки російських партій, причетних до виборів в анексованому Криму у 2016 році.

Указ №176/2018, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, опублікований на сайті президента, документ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, які 11 червня уряд США запровадив санкції проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі, зокрема, щодо науково-дослідного інституту «Квант», компаній «Дайвтехносервіс», «Цифрові технології безпеки», ERPScan BV та Embedi Limited.

Читайте також: Новий удар США по Росії: що відомо про санкції проти олігархів із оточення Путіна

Крім того, санкції застосували до ЦВК Росії, політичних партій і організацій, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території анексованого Росією Криму у рамках виборів до Держдуми Росії, які відбулися у 2016 році. Йдеться, зокрема, про партії «Єдина Росія», «Патріоти Росії», «Демократичну партію Росії», «Комуністичну партію Російської Федерації», а також Союз ветеранів Афганістану, організацію «Бойове братство».

Крім того, запроваджені санкції стосовно російських підприємств військово-промислового комплексу, а також «Луганського авіаційного ремонтного заводу», який розташований на окупованій території України.

Серед фізичних осіб, щодо яких застосовані санкції, є відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг. Ці санкції застосували до фізичних осіб, причетних до підготовки і проведення незаконного голосування в анексованого Криму у рамках виборів до Держдуми, і щодо яких уряд США запровадив санкції.

РНБО запровадила санкції до 30 юридичних та 14 фізичних осіб. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.