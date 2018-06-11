США запровадили санкції проти росіян через «шкідливу» кібердіяльність

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти трьох громадян Росії і п’яти російських компаній, підозрюваних у причетності до «шкідливої кібердіяльності».

«Одне з підприємств контролюється і надавало матеріальну й технологічну підтримку Федеральній службі безпеки Росії, ще два – забезпечували матеріальну й технологічну підтримку ФСБ», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

У повідомленні вказано, що прикладами дестабілізаційних дій Росії були атаки вірусу NotPetya і спроби злому енергетичної системи США.

«Сьогоднішні санкції націлені на можливості російської влади проводити підводні операції. Росія постійно моніторить підводні кабелі, по яких передається велика частина світових телекомунікаційних даних», – вважають у Міністерстві фінансів США.

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У списку санкцій виявилася петербурзька фірма «Дайвтехносервіс», яка займається виробництвом і постачанням водолазного і підводного обладнання і три людини, пов’язані з цією організацією – власник «Дайвтехносервіса» Володимир Каганський, гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чириков.

За даними Мінфіну США, «Дайвтехносервіс» у 2011 році уклав контракт на 1,5 мільйона доларів із ФСБ Росії на розробку підводного апарату.

У список санкцій також потрапив дослідний інститут «Квант», головним замовником розробок цієї установи названа Федеральна служба безпеки.

У квітні США запровадили нові санкції щодо низки російських бізнесменів.