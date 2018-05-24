США заявляють про зрив можливої кібератаки російських хакерів проти України

Міністерство юстиції США повідомило увечері 23 травня про виявлення інтернет-домену, контрольованого хакерською групою, пов’язаною з російською військовою розвідкою. За даними американського відомства, ця група могла планувати велику кібератаку в Україні.

США мали на меті запобігти зараженню півмільйона маршрутизаторів комп’ютерної мережі, що могло б дозволити хакерам взяти під контроль комп’ютери та викрасти цінні дані.

Заступник директора ФБР Скотт Сміт заявив, що спецслужба ця «здійснила критичний крок для мінімізації наслідків атаки шкідливих програм». «Хоча це перший важливий крок, робота ФБР ще не завершена», – додав Сміт.

ФБР вказує, що до планування нападу причетна хакерська група, відома за назвами APT28, Sandworm, Fancy Bear та під іншими іменами. Цю групу звинувачують у вчиненні численних кібератак проти урядів та чутливих цілей, таких, як електромережі.

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23 травня Служба безпеки України попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. СБУ вважає, що інфікування обладнання саме на території України ‒ «підготовка до чергового акту кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів».

Російська сторона цю заяву СБУ не коментувала.

Влітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya).

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У лютому цього року Білий дім звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними.