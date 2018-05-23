СБУ попереджає про можливу кібератаку напередодні Ліги чемпіонів

Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури sприватні компанії напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє прес-служба відомства, шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter.

У СБУ додають, що VPNFilter — багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій.

«Висновки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPNFilter дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій (включаючи дані авторизації та персональні дані платіжних систем), збирати та вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм та навіть виводити його з ладу», – йдеться у повідомленні.

СБУ вважає, що інфікування обладнання саме на території України ‒ «підготовка до чергового акту кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів».

Російська сторона цю заяву СБУ не коментує.

Влітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya).

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У лютому цього року Білий дім звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними.