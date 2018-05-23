Американські фірми з кібербезпеки попереджають про можливий план Росії здійснити атаку на Україну

Комп’ютерна компанія Cisco Systems попередила в середу, що хакери заразили щонайменше п’ятсот тисяч роутерів і приладів зберігання даних у десятках країн усього світу у підготовці до можливої кібератаки проти України наступного місяця, інформує агентство Reuters.

Відділ цієї компанії з питань кіберрозвідки Talos заявив, що, на його думку, за кампанією стоїть російський уряд, тому що хакерська програма VPNFilter має код, спільний з програмним забезпеченням, яке використовувалося під час кібератак, до яких, на думку американського уряду, причетна Росія.

Компанія Cisco Systems ознайомила про це групу неприбуткових фірм, відому як Cyber Threat Alliance (Альянс проти кіберзагрози), до якої входять Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks та інші фірми з кібербезпеки. Ці фірми планують оприлюднити попередження в середу після того, як Сisco надіслала сигнал тривоги.

Попередження міститимуть технічні дані, які користувачі можуть використати для впізнання й послаблення атаки, заявив високопоставлений представник Альянсу проти кіберзагрози Майкл Деніел.

VPNFilter надає хакерам віддалений доступ до заражених пристроїв, що дає змогу використати їх для шпигування, здійснення нападів на інші комп’ютери чи завантажувати додаткові шкідливі програми, повідомив фахівець.

Одна річ, яка робить вірус особливо згубним, є та, що він містить механізм самознищення, який уможливлює хакерам дистанційно усунути і сам вірус, і інше програмне забезпечення, що робить заражені пристрої непрацездатними.