США та Британія розкрили зараження російськими хакерами роутерів по всьому світу

Сполучені Штати і Велика Британія заявили 16 квітня, що підтримувані російським урядом хакери заразили комп’ютерні роутери по всьому світу в межах кампанії з кібершпигунства. У Вашингтоні і Лондоні стверджують, що ця кампанія спрямована на державні організації, підприємства та операторів найважливіших об'єктів інфраструктури.

Координатор Білого дому з питань кібербезпеки Роб Джойс оголосив, що зловмисники в кіберпросторі, чи то з боку Кремля, чи інших державних суб’єктів, отримуватимуть відсіч з боку США.

«Діяльність уряду Росії продовжує загрожувати нашій кібербезпеці. Ми засуджуємо цю активність. Закликаємо всі відповідальні країни використовувати свої ресурси, у тому числі дипломатичні, правоохоронні, технічні та інші засоби, для подолання російської кіберзагрози», – заявила заступник секретаря з питань кібербезпеки та зв'язку Великої Британії Жанетт Манфра.

Росію вже не вперше звинувачують у роботі хакерів на користь інтересів влади в Москві. Зокрема, Служба безпеки України 23 березня заявила про викриття в Києві діяльності офісу «прокремлівських хакерів».

У прес-центрі СБУ стверджують, що «підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи».

Російська сторона цю заяву СБУ не коментувала.

Влітку 2017 року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya).

У лютому 2018 року Білий дім звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними».