США запровадили санкції проти іранських компаній і осіб

США розширив санкції проти Ірану – відповідний документ опублікований на сайті Міністерства фінансів США.

У список санкцій увійшли шість осіб і три компанії, які мають відношення до Корпусу вартових ісламської революції (елітний підрозділ збройних сил Ірану).

10 травня Міністерство фінансів США заявило, що санкції є спільною дією з Об'єднаними Арабськими Еміратами, яка має на меті вивести з ладу «широку мережу обміну валют», що використовується для фінансування Корпусу вартових ісламської революції і її іноземного підрозділу «Кодс».

«Іранський режим і його центральний банк зловжили доступом до організацій в ОАЕ, щоб придбати долари США для фінансування злочинної діяльності Корпусу вартових ісламської революції і «Кодс», у тому числі для фінансування й озброєння своїх регіональних маріонеткових груп, приховуючи при цьому мету, для якої були придбані долари США», – заявив міністр фінансів Стів Мнучин.

США раніше звинувачували Корпус вартових ісламської революції у розпалюванні насильства на Близькому Сході. Іран і Корпус заперечують фінансування будь-яких терористичних груп.

Сполучені Штати в жовтні 2017 року внесли Корпус вартових ісламської революції в антитерористичний санкційний список.

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8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з ядерного угоди з Іраном. Він також попередив про поновлення стосовно Ірану санкцій, які були припинені в рамках угоди.

В Ірані розкритикували рішення і заявили, що готові відновити ядерні роботи.

Угода, підписана в 2015 році Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США з одного боку та Іраном – з іншого, передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США і Євросоюзу в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.