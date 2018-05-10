Ціна нафти може сягнути 100 доларів за барель через санкції проти Ірану – експерти

Ціна нафти Brent 10 травня сягнула рекордних за останні роки показників, деякі експерти припускають, що на тлі запровадження нових санкції США проти Ірану барель еталонного сорту невдовзі може коштувати 90 і навіть 100 доларів, повідомляє Reuters.

Станом на 10:58 за Києвом ціна бареля марки Brent сягнула позначки 77 доларів 75 центів. Це найвищі показники з 2014 року, коли наприкінці липня розпочалося стрімке падіння – від рівня близько 110 доларів за барель. Тоді впродовж лічених місяців ціна впала до 50 доларів, і на цьому рівні з коливанням приблизно в 20 доларів в обидва боки ціна перебувала до весни 2018 року.

Аналітична компанія FGE вважає, що США можуть вирішити поширити обмеження щодо Ірану не лише на нафту, а й на експорт нафтового конденсату, якого не зачіпали санкції 2012 року, і це рішення буде катастрофою для покупців в Азії.

Повернення попередніх санкцій означає, що обмеження стосуватимуться близько 1 мільойна барелів нафти на добу, з яких 600 тисяч Іран постачає до Європи. У FGE відзначають, що це призведе до дисбалансу на ринку, і Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) доведеться вирішувати, чи завершувати дію угоди про обмеження видобутку.

Саудівській Аравії в разі відмови від угоди доведеться завантажити виробничі потужності до максимуму, щоб повністю компенсувати втрату ринком іранської нафти. Але навіть якщо ОПЕК послабить обмеження на видобуток, ціни на нафту залишаться на рівні 70 – 80 доларів за барель. Якщо ж ОПЕК і Росія вирішать зберегти чинні квоти на видобуток, ціна може повернутися до рівня 100 доларів за барель Brent.