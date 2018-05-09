Трамп пригрозив Ірану «серйозними наслідками» в разі відновлення ядерної програми

Президент США Дональд Трамп 9 травня застеріг Іран від відновлення його ядерної програми, через день після того, як він оголосив про те, що США виходять з ядерної угоди з Тегераном.

«Я порадив би Ірану не починати ядерної програми. Я радив би їм це наполегливо. Якщо вони це зроблять, будуть дуже серйозні наслідки», – сказав Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди, укладеної між Іраном і шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

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Іран у відповідь заявив, що готовий відновити ядерні роботи.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які також є підписантами угоди, висловили жаль з приводу рішення Трампа і заявили, що продовжать виконувати положення ядерної угоди.

Російська сторона також розкритикувала рішення Трампа. Міністерство закордонних справ країни назвало його «маскуванням зведення політичних рахунків з Іраном».

Дональд Трамп, який іще з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикував ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу, погрожує вивести США з угоди. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує войовничі угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

Угода не забороняє Іранові створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.