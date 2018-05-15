США наклали санкції на керівника центрального банку Ірану через підтримку тероризму

Сполучені Штати Америки наклали санкції на керівника центрального банку Ірану Валіолаха Сейфа, якого звинувачують у підтримці тероризму.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 травня оголосило так звані вторинні санкції проти Сейфа та іншого високопосадовця іранського центрального банку, Алі Тарзалі. Згідно із запровадженими заходами, кожен, хто матиме бізнес із цими двома посадовцями, буде виключений із американської фінансової системи.

США вважають, що ці двоє людей допомагали направити мільйони доларів від імені іранського Корпусу вартових ісламської революції (елітний підрозділ збройних сил Ірану) на підтримку угруповання «Хезболла» в Лівані.

10 травня США запровадили нові санкції проти Ірану, вони стосуються шістьох людей та трьох компаній, які мають стосунок до Корпусу.

Вашингтон раніше звинувачував цей підрозділ у розпалюванні насильства на Близькому Сході. Іран і Корпус заперечують фінансування будь-яких терористичних груп.

У жовтні 2017 року Сполучені Штати внесли Корпус вартових ісламської революції в антитерористичний санкційний список.