Санкції Путіна проти України більше шкодять репутації та інтересам самої Росії – Вінник

Російські санкції торкнуться сотень громадян і компаній в Україні, заявив 23 жовтня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів і поставки низки товарів. Окрім того, Москва планує заборонити постачання на територію Росії деяких українських товарів. Днем раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про економічні санкції проти України. Як такі нові обмеження вплинуть на Україну і як вона має відреагувати? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народні депутати Іван Вінник (БПП) та Ігор Луценко («Батьківщина»).