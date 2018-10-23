Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2018, Київ 18:57
Відео

Санкції Путіна проти України більше шкодять репутації та інтересам самої Росії – Вінник

Санкції Путіна проти України більше шкодять репутації та інтересам самої Росії – Вінник
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Російські санкції торкнуться сотень громадян і компаній в Україні, заявив 23 жовтня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів і поставки низки товарів. Окрім того, Москва планує заборонити постачання на територію Росії деяких українських товарів. Днем раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про економічні санкції проти України. Як такі нові обмеження вплинуть на Україну і як вона має відреагувати? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народні депутати Іван Вінник (БПП) та Ігор Луценко («Батьківщина»).

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG