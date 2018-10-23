Медведєв розповів, кого в Україні торкнуться російські санкції

Російські санкції торкнуться сотень громадян і компаній в Україні. Про це розповів журналістам прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди нашій країні», – сказав очільник російського уряду.

За його словами, санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів і поставки низки товарів.

Окрім того Москва планує заборонити поставки на територію Росії деяких українських товарів.

«Йтиметься про те, щоб заборонити певні категорії товарів, які вироблені в Україні, для того, щоб постачати їх в Російську Федерацію», – зазначив Медведєв.

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22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Як йдеться в рішенні, санкції запроваджуються у відповідь на «недружні і такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов’язані із запровадженням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів» Росії.

У травні цього року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій і запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. Пізніше президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію це рішення. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.

У липні в Кремлі пообіцяли внести в новий список санкцій сотні українських фізичних і юридичних осіб і заявили, що це відповідь на дії України.