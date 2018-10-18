Волкер: США не змінять політику щодо Росії, санкції ефективні

Влада США може запроваджувати нові санкції проти Росії «кожні один-два місяці», заявив 18 жовтня спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.

На конференції в Атлантичній раді у Вашингтоні Волкер підтвердив намір США не змінювати політику щодо Росії, на його думку, санкції є ефективним інструментом тиску. Тому їх збираються зберегти, а також періодично розширювати санкційний пакет, як це і відбувалося досі. Волкер також подякував Євросоюзу за єдність у питанні санкцій проти Росії.

Спецпредставник також підтримав рішення про скасування ембарго на продаж Києву американської зброї, сказавши, що США нині ставиться до України «просто як до звичайної країні, що має право себе захищати». На думку Волкера, метою постачання озброєння є не ескалація конфлікту на Донбасі, а стримування можливої подальшої агресії Росії.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.