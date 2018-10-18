CША не змогли змінити позицію Путіна щодо Донбасу – Волкер

Сполученим Штатам не вдалося змусити російське керівництво змінити своє ставлення щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

«Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про продовження конфлікту. Вони продовжують цей конфлікт, і я думаю, що наші шанси тут навіть менші, ніж були рік тому. Я думаю, що Росія хоче перечекати вибори і сподівається на кращу підтримку», – розповів Волкер.

Водночас американський посадовець висловлює переконання, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору.

«Боротьбу за це, за цю мету – зробити Україну частиною російської цивілізації – Росія вже програла. Українці сформували свій погляд на Росію, власну країну і Захід. Україна тепер більш об’єднана, націоналістично налаштована, більш про-європейська, налаштована на вступ до НАТО, більш скептична до Росії, ніж будь-коли в попередні етапи історії. Цей тренд продовжується, він буде продовжуватися стільки, скільки Росія буде окуповувати українську територію та вбивати українців», – заявив Волкер.

Він зазначив, що Україна не має ілюзій щодо повернення окупованих територій військовим шляхом, натомість основною її метою наразі вважає побудову повноцінної європейської демократії.

«Нашою метою є добитися успіху України як ринкової економіки в Європі. В України попереду значний шлях, але досягнуто серйозного поступу в сенсі боротьби з корупцією, покращення економіки тощо. Це те, що не було зроблено в попередні двадцять років», – сказав спецпредставник.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.