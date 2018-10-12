МЗС Росії стверджує, що Волкер працює на «руйнування» Мінських угод

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер працює на «руйнування» Мінських угод, переконане Міністерство закордонних справ Росії. Заява оприлюднена після критики американським дипломатом запропонованого Росією формату миротворчої місії ООН.

«Виступаючи на словах за Мінські угоди, Волкер на ділі працює на їх руйнування. Саме на це націлена просовувана ним концепція повної окупації території «ДНР» і «ЛНР» так званими «миротворцями» ООН, встановлення там міжнародної військово-цивільної адміністрації з подальшою примусовою передачею Донбасу під контроль київської влади без надання регіону особливого статусу», – заявили в МЗС Росії.

11 жовтня Волкер розкритикував запропоновану Росією концепцію миротворчої місії ООН, згідно з якою завданням миротворців може бути лише захист спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування.

Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

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Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною Мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.