Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, але для вирішення цього питання треба «дотиснути» Росію, заявив президент Петро Порошенко під час брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки. «Миротворці не мають бути ескорт-сервісом вздовж лінії зіткнення, в них не має бути обрізаних повноважень. Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування, мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території», – зауважив президент.