Верховний суд України розгляне позов Аксьонова щодо санкцій

Касаційний адміністративний суд (підрозділ Верховного суду України) 22 жовтня розгляне позов призначеного Кремлем голови анексованого Криму Сергія Аксьонова щодо санкцій проти нього. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Аксьонов вимагає скасувати запроваджені проти нього персональні санкції. Відповідачами в позові заявлені президент України Петро Порошенко, Рада національної безпеки й оборони України, а також український Кабмін, Нацбанк, СБУ.

У кінці серпня представники Аксьонова подали позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою скасувати запроваджені проти нього персональні санкції.

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Українська прокуратура розглядає справи проти Аксьонова, а також проти колишнього спікера Верховної Ради АРК Володимира Константинова. Їх обвинувачують за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України – «заклики до насильницького повалення конституційного ладу» і «посягання на територіальну цілісність України».

Усього в українські санкційні списки через анексію Криму і конфлікт на Донбасі внесені понад 680 людей, це громадяни України, Росії й низки інших країн.