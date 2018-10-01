Позов Аксьонова проти України потрібен, щоб легітимізувати анексію Криму – політолог

Через голову російського уряду анексованого Криму Сергія Аксьонова Росія намагається надати нові аргументи на користь «законності» захоплення півострова, заявив український політолог-міжнародник Борис Тизенгаузен в ефірі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Так Тизенгаузен прокоментував позов Аксьонова проти України, яким він домагається скасування санкцій проти себе.

«Бажання Аксьонова донести власну позицію чарівним чином співпадає зі зміною риторики Росії в принципі по анексії Криму. Якщо вона раніше через своїх офіційних спікерів говорила, що «референдум» законний, то зараз намагається шукати аналогії в міжнародному полі. Для цього потрібні нові аргументи від учасників подій, тому Аксьонова намагаються ввести як спікера і надати нові факти», – вважає експерт.

Втім, він зауважує і особистий інтерес самого «голови Криму» в тому, щоб позов був задоволений.

«Рішення українського суду за статтею про державну зраду і насильницьке повалення конституційного ладу може стати підґрунтям для посилення не тільки українських санкцій, а й міжнародних, тобто додаткових пакетів європейських, американських. Аксьонов прекрасно розуміє, чим це йому загрожує. Він може виявитись невиїзним взагалі, окрім тих держав, в яких немає візового режиму з Росією, та й то не всіх», – зазначив політолог.

31 серпня Окружний адміністративний суд Києва повідомив про позов Сергія Аксьонова з вимогою визнати запровадження персональних санкцый проти нього протиправним.

Прокуратура Автономної Республіки Крим продовжує розглядати справу стосовно колишнього спікера Верховної Ради АРК Володимира Константинова і екс-депутата місцевого парламенту Сергія Аксьонова. Їх обвинувачують за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України – «заклики до насильницького повалення конституційного ладу» і «посягання на територіальну цілісність України».

Як випливає з документів, опублікованих на сайті президента України в додатках до указу №467/2016, до санкційних списків увійшли глава кримського уряду Сергій Аксьонов, глава кримського парламенту Володимир Константинов, заступник глави кримського парламенту Ремзі Ільясов, колишній віце-прем’єр Криму Руслан Бальбек, колишній губернатора Севастополя Сергій Меняйло і нинішній виконувач обов’язків губернатора Дмитро Овсянников.

Усього в українські санкційні списки через анексію Криму та конфлікт на Донбасі внесені понад 680 людей. Це громадяни України, Росії та низки інших країн.