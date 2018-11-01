У США до 6 листопада вирішать, за яких умов впровадять другу хвилю санкцій проти Росії за хімічную зброю

Державний департамент США має 6 листопада 2018 року звітувати Конгресові, чи виконала Росія умови закону про хімічну та бактеріологічну зброю, заявив заступник речника Держдепартаменту Роберт Палладіно ввечері 31 жовтня. За його словами, від цього звіту залежить, чи запровадять США новий етап санкцій за можливе використання хімічної зброї з боку Москви в британському Солсбері.

Як пояснює представник американського уряду, 6 листопада збігає передбачений законом тримісячний термін після початкового судового рішення у справі отруєння Скрипалів у Великій Британії. За цей час Держдепартамент мав визначити, чи надав Кремль переконливі докази того, що не використовує хімічну зброю.

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«Отже, 6 листопада – останній термін, коли Державний департамент мусить засвідчити перед Конгресом, що Росія виконала умови Закону про хімічну і бактеріологічну зброю. Ми можемо це зробити, якщо Росія припинить застосовувати і зможе переконати, що більше не застосує хімічну зброю, а також дозволить міжнародним інспекторам у цьому пересвідчитись. Тож питання в тому, чи вони підуть на виконання вимог. І якщо ми не зможемо надати таких свідчень, Державний департамент муситиме запровадити другий етап санкцій після консультацій із Конгресом», – заявив Палладіно, спілкуючись із журналістами.

На питання одного з них, в чому саме полягатимуть нові санкції, представник Держдепартаменту не відповів, сказавши, що не може передбачити це зараз.

Законопроект про перший етап санкцій набув чинності у серпні 2018 року. Він покладав відповідальність за отруєння Сергія і Юлії Скрипалів на Росію. Тоді ж Вашингтон попереджав, що в разі, якщо Москва не надасть гарантій незастосування хімічної зброї, санкції будуть посилені.

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Санкції передбачають припинення зовнішньої допомоги Росії за винятком екстреної гуманітарної допомоги, постачання продовольства і продуктів сільського господарства, а також відмову від фінансової допомоги, видачі Росії будь-яких кредитів і кредитних гарантій.

Крім того, до нових обмежень входить припинення продажу зброї і будь-яких товарів оборонного призначення, оборонних послуг, проектних і будівельних послуг.

Колишнього російського розвідника Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок» на початку березня 2018 року. Велика Британія звинуватила в замаху російську владу. Москва ж, попри дедалі численніші докази, відкидає всі звинувачення.