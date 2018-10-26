США кажуть, що застосували проти Росії всі необхідні санкції через війну проти Грузії

Радник США з національної безпеки Джон Болтон заявляє, що Вашингтон застосував усі необхідні санкції проти Росії у зв’язку з її війною проти Грузії 2008 року.

Виступаючи перед журналістами у Тбілісі, він повторив, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність і незалежність Грузії.

Він не уточнив, про які саме санкції йдеться, відповідаючи на запитання, чи планують США додаткові санкції проти Росії через подальшу окупацію нею двох сепаратистських грузинських регіонів, Південної Осетії і Абхазії.

Радник при цьому заявив, що не знає, чи буде тема зустрічі обговорюватися в перебігу майбутньої зустрічі президентів США і Росії, бо, за його словами, зустріч буде короткою, і її графік іще не відомий.

Водночас Болтон додав, що США ще вивчають можливість запровадити додаткові санкції проти Росії через отруєння нею колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля з дочкою у Великій Британії бойовою хімічною отруйною речовиною.

Росія, пішовши війною на Грузію в серпні 2008 року на підтримку сепаратистів, після офіційного завершення війни відмовилася виконати свої міжнародні зобов’язання вивести свої війська з території Грузії під тим приводом, що вона, мовляв, визнала Південну Осетію і Абхазію за «незалежні держави». Останнім часом Росія посилює свою військову присутність у цих регіонах, які Тбілісі вважає окупованими Москвою територіями. Міжнародні організації і майже всі країни світу, за винятком кількох, визнають ці регіони частиною території Грузії.