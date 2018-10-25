Порошенко привітав схвалення Європарламентом резолюції щодо ситуації в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко привітав схвалення Європарламентом резолюції щодо ситуації у Азовському морі.

«Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти. Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства», – підкреслив глава держави.

Він додав, цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам.

«Вдячний європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС», – сказав Порошенко.

Європейський парламент 25 жовтня ухвалив резолюцію про загострення ситуації в Азові. Європарламентарі засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документу також є заклик до введення нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості.