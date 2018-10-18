В Азовське море впав російський військовий літак

Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в Краснодарському краї Росії і впав в Азовське море, повідомило 18 жовтня міністерство оборони Росії.

«Сьогодні близько 17:00 за московським часом при виконанні планового навчально-тренувального польоту в районі населеного пункту Должанська Краснодарського краю зазнав аварії і впав у воду навчальний літак Л-39. Пошуком льотчиків у районі катастрофи займається пошуково-рятувальна група. За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність. Літак виконував політ без боєкомплекту», – повідомили у військовому відомстві.

За інформацією рятувальників, двоє льотчиків катапультувалися, постраждалих немає.

Навчальний реактивний літак Л-39 «Альбатрос» був розроблений у Чехословаччині. Він здійснив перший політ у 1968 році, а в 1972 році його обрали основним навчально-тренувальним літаком країн Варшавського договору. Зараз на цій машині готуюь курсантів льотних училищ Росії.