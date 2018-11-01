Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Листопад 2018, Київ 17:12
Новини | Політика

10-те засідання українсько-німецької групи високого рівня відбудеться в Берліні – Порошенко

Канцлер Німеччини Анґела Меркель (п) і президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Маріїнському палаці, Київ, 1 листопада 2018 року

10-те засідання українсько-німецької групи високого рівня відбудеться 28 листопада в Берліні. По це повідомив президент України Петро Порошенко 1 листопада в Києві на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«Сьогодні ми домовилися про проведення 10-го засідання українсько-німецької групи високого рівня 28 листопада в Берліні. Я впевнений, що разом із Третім українсько-німецьким економічним форумом це засідання буде сприяти подальшому розвитку динаміки співпраці України та Німеччини», – сказав Порошенко.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 1 листопада перебуває з візитом в Україні.

У прес-службі німецького уряду зазначали, що Меркель також планує зустрітися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп.

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG