Німеччина виступатиме за продовження санкцій щодо Росії – Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила 1 листопада в Києві, що Німеччина підтримуватиме продовження санкцій проти Росії.

«Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом’якшити санкції. На жаль, зараз так, що мінських домовленостей не дотримуються, якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед… Німеччина виступатиме за продовження санкцій», – заявила Меркель.

Після того, як у 2014 році Росія анексувала український Крим і стала надавати підтримку бойовикам на сході України, ЄС запровадив проти Москви економічні санкції, які відтоді розширювали і продовжували.

Провідні сили ЄС, Німеччина і Франція, а також більшість інших членів Євросоюзу заявляють, що санкції проти Москви мають залишатися чинними доти, поки Росія не припинить агресію проти України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.