Меркель розповіла, які б три найважливіші реформи запровадила, якби була прем’єром України

Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала серед пріоритетних реформ в Україні боротьбу з корупцією, децентралізацію та приватизацію.

Під час зустрічі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в Меркель запитали, які три найважливіші реформи вона б запровадила, якби була прем’єр-міністром України.

«Якби я була прем’єр-міністром України, я б, звичайно, ознайомилася детальніше із ситуацією, але я думаю, що досить важливо, щоб запроваджувалися правильні і болісні реформи. Перша реформа – це механізм боротьби з корупцією. Я вважаю це однією з найскладніших проблем, яка не вирішується за один день. Тут потрібно багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які мають досвід», – сказала Меркель.

Другою реформою вона назвала децентралізацію.

«Не все можна в Україні вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами, щоб можна було бачити, хто працює добре, хто – погано, кого треба переобрати, кого – зняти», – заявила Меркель.

Говорячи про третю реформу, канцлер згадала про приватизацію.

«Необхідно створити законодавчу основу для приватизації, оскільки я думаю, що є досить багато державних підприємств в Україні. Вони тенденційно ще не достатньо ефективні. Звичайно, приватизація – це не панацея», – зазначила Меркель.

Вона також згадала про програму Міжнародного валютного фонду та підвищення цін на енергоносії.

«Я думаю, що реформа цін на енергоносії досить важлива, оскільки не можна тривалий час жити на основі субсидій для всіх», – сказала Меркель, навівши в приклад досвід Німеччини, де уряд надає цільову підтримку людям, не спроможним заплатити за комунальні послуги.

1 листопада Меркель приїхала з візитом до Києва й зустрілася, зокрема, з президентом України Петро Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року – тоді вона прибула разом із Франсуа Олландом, тодішнім президентом Франції, яка разом із Німеччиною є партнером України в «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.