Трансляція прес-конференції Порошенка й Меркель

В ході візиту до України канцлер Німеччини 1 листопада Анґела Меркель зустрілася з президентом України Петром Порошенком. Після зустрічі голови двох країн планують виступити перед представниками ЗМІ.

Трансляцію спільної прес-конференції Меркель і Порошенка дивіться в 15:00 в рамках спеціального ефіру Радіо Свобода, який триватиме до 16:30.

У прес-службі німецького уряду зазначали, що Меркель також планує зустрітися з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп.

1 листопада у прес-службі канцлера додали, що в перебігу візиту, крім того, заплановані дискусія зі студентами і покладання квітів до пам’ятника Небесній сотні.

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Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року – тоді вона прибула разом із Франсуа Олландом, тодішнім президентом Франції, яка разом із Німеччиною є партнером України в «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.